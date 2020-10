V živo: v nedeljo 75 okužb, umrl še en bolnik SiOL.net V Sloveniji so v nedeljo ob 1.034 testih potrdili 75 novih primerov okužb z novim koronavirusom. Za boleznijo covid-19 je umrl en bolnik. Po okužbi se je v bolnišnicah zdravilo 107 ljudi, od tega 21 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so včeraj odpustili osem bolnikov. Nove podatke bosta na vladni novinarski konferenci ob 11.15 komentirala predstojnica ljubljanske infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc in vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Novinarsko konferenco bomo v živo spremljali na Siol.net.

