Obetajo si šest milijonov iz Bruslja zurnal24.si Več kot 10 let si občine Cerklje na Gorenjskem, Kranj, Komenda, Šenčur in Vodice prizadevajo, da bi s pomočjo evropskih sredstev zgradile nov krvavški vodovod oziroma vodovodni sistem, ki bo skoraj 30 tisoč prebivalcem dolgoročno zagotovil bolj zanesljivo oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Vlogo za nepovratna evropska sredstva so občine vložile avgusta lani in jo dopolnile prejšnji teden.

