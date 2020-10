Skupina GEN: Krška nuklearka izpolnjuje vse pogoje za dolgoročno obratovanje Energetika.NET »Nuklearna elektrarna Krško (NEK) vodi številne upravne postopke in upošteva odločitve slovenskih upravnih organov. Sklep Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) je NEK prejela v ponedeljek in se bo ravnala po odločitvah in napotilih agencije. Časovni potek aktivnosti je težko napovedati,« so odločbo agencije o tem, da mora družba NEK za podaljšanje obratovanja jedrske elektrarne v Krškem s 40 na 60 let - do leta 2043 - izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, komentirali v NEK.

