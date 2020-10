Za podaljšanje delovanja Neka potrebna presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno dovoljenje Dolenjski list Agencija RS za okolje (Arso) je presodila, da je treba za podaljšanje delovanje Nuklearne elektrarna Krško (Nek) za 20 let izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, je razvidno iz odločbe, objavljene na spletni strani agencije. Tako je sklenilo po tem, ko je upravno sodišče odpravilo odločitev Arsa iz leta 2017. preberite več » ...

