Predlogi in zahteve “koalicije ustavnega loka” močno spominjajo na akacije Janševega kroga nekdanjih topnews.si Z nekaj malega zgodovinskega spomina bi lahko včerajšnjo akcijo za “koalicijo ustavnega loka” primerjali z akcijami in koncepti iz takoimenovanega Janševega kroga Nove Revije. Imena kot so Spomenka Hribar, Pavel Gantar, Boris A. Novak, Arjan Pregl, Barbara Rajgelj, Slavko Splichal, Niko Toš, Slavoj Žižek, pravzaprav sama po sebi ponujajo primerjavo z akcijami, ki so jih […]

Sorodno





































































































































Oglasi