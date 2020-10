Počivalšek piše članom SMC o razmerah v covid krizi in koaliciji ustavnega loka. "Pri takih igrah me Večer "Zdaj je čas, ko šteje, kdo zmore (ob)stati v vrsti in kdo se iz nje raje umakne v senco, da bi tam počakal na boljše čase," piše članom SMC predsednik stranke in gospodarski minister Zdravko Počivalšek

Sorodno

































































Oglasi