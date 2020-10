Vreme: do nedelje sončno, nato nas čakata dež in ohladitev SiOL.net Danes in v soboto bo večinoma sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod po nižinah megla. V noči na nedeljo se bo povsod pooblačilo, začelo bo deževati. Občutno se bo ohladilo, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje (Arso).

