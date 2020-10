Visoke številke na Hrvaškem: več novih okužb tudi v Kvarnerju SiOL.net Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 4.417 opravljenih testih potrdili 457 okužb z novim koronavirusom. Za boleznijo covid-19 so umrli še trije bolniki. Največ novih okužb so potrdili na območju mesta Zagreb, in sicer 161. Na področju Splita so zabeležili 51 novih okužb, v Kvarnerju pa 24.

