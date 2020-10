Ob 100. obletnici koroškega plebiscita Vlada RS Na današnji dan mineva sto let od koroškega plebiscita, s katerim je južni del Koroške skupaj s tam živečim slovenskim prebivalstvom postal sestavni del Republike Avstrije. Ob obletnici so v središču pozornosti obeh držav elementi njune skupne zgodovine, hkrati pa tudi današnji položaj in pričakovanja slovenske narodne skupnosti v zveznih deželah Koroški in Štajerski glede izboljšanja normativnega...

