“Gre za levičarsko sramoto, ki škoduje ugledu Slovenije”, Janez Janša za incident Celovcu posredno k topnews.si Incident se je zgodil le dan po srečanju predsednikov Avstrije in Slovenije Slovenski premier Janez Janša je v nedeljo obsodil in označil za “levičarsko sramoto” vandalizem neznanih storilcev v Celovcu, ki so iz sobote na nedeljo ponoči v zeleno prebarvali spomenik “koroški enotnosti” in nanj v slovenščini z narisanimi simboli srpa in kladiva napisali “smrt […]

