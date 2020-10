Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen se je danes na osrednji slovesnosti v Celovcu ob stoti obletnici koroškega plebiscita koroškim Slovencev tudi v slovenščini opravičil za krivice in zamude pri uresničitvi njihovih ustavnih pravic. »Danes bi se rad opravičil pripadnikom slovenske etnične skupine za pretrpljeno krivico,« je dejal predsednik in to izrazil tudi v slovenskem jeziku. Ter se ...