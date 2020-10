Verski obredi do torka nemoteno, NIJZ bo vloge obravnaval v začetku tedna Lokalno.si Verske skupnosti lahko do torka organizirajo dogodke kot doslej. Pri tem morajo zagotoviti spoštovanje higienskih priporočil NIJZ. Ta bo nove vloge verskih skupnosti predvidoma obravnaval v ponedeljek, so sporočili iz Slovenske škofovske konference. preberite več »

