Policija: Ni bilo nasilja nad protestniki Dnevnik V Policijski upravi Ljubljana zavračajo vse očitke o nasilju nad udeleženci petkovega protesta. Zatrjujejo, da prekomerne sile niso uporabili. Kot so povzeli, so posamezniki ovirali postopke policistov, jih zmerjali in žalili, a policisti niso...

