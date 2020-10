“Odprta kuhinja in petkovi protesti” – Polemični zapis Luke Mesca glede ravnanja policije na petkovi topnews.si Potem ko so v soboto nekatere organizacije, gibanja, iniciative in posamezniki v imenu petkovih protestnikov na v. d. generalnega direktorja policije Andreja Juriča naslovili protestno pismo, je včeraj na Facebooku svoj pogled na dogajanje objavil tudi koordinator Levice Luka Mesec v zapisu z naslovom: “Telo naroda in ustrahovanje – Komu so bili namenjeni udarci?” Podpisniki […]

Sorodno

































Oglasi