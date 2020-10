Na policiji zavračajo očitke o nasilju nad protestniki SiOL.net Na policiji ostro zavračajo vse očitke o nasilju nad udeleženci petkovega protestnega shoda, ki so se pojavili v javnosti. Naloga policije na neprijavljenih shodih je, da skrbi za javni red, kar so počeli tudi policisti na petkovem neprijavljenem shodu, so poudarili na Policijski upravi Ljubljana.

Sorodno









































Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Bojana Beović

Goran Dragić

Jelko Kacin

Tomaž Gantar

Zdenka Čebašek Travnik