To od države zahtevajo gostinci, kozmetiki in frizerji Cekin.si Če pride do omejevanja dejavnosti ali celo zapiranja, gostinci, frizerji in kozmetiki od vlade pričakujejo, da jim bo v celoti pokrila nadomestila stroškov plač zaposlenim, temeljni dohodek za delodajalce in stroške najemnin.

Sorodno











Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Janez Janša

Primož Roglič

Borut Pahor

Tadej Pogačar