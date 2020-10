Hojs ne pričakuje, da bo spet prišlo do zaprtja meja SiOL.net Slovenska in avstrijska policija sta danes na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj izvedli vajo nadzora meje z droni. V sklopu dogodka sta se srečala tudi notranja ministra obeh držav, Aleš Hojs in Karl Nehammer. Oba sta izpostavila dobro sodelovanje med obema policijama. Govorila sta tudi o razmerah glede epidemije covid-19.

Sorodno











Oglasi