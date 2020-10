To sporočajo gostinci, kozmetiki in frizerji zurnal24.si Gostinci, kozmetiki in frizerji, združeni v sekcije pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, so na predsednika vlade in resorne ministre danes naslovili pismo, v katerem jih pozivajo k ponovnemu razmisleku o ukrepih zapiranja in omejevanja posameznih dejavnosti.

Sorodno































Oglasi Omenjeni Avstrija

Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Janez Janša

Primož Roglič

Borut Pahor

Tadej Pogačar