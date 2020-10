Vlada je v četrtek v uradnem listu objavila več odlokov, ki prinašajo nove omejitve pri zbiranju in gibanju ljudi ter izvajanju nekaterih dejavnosti. Spreminja se tudi odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe ter o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev. Nova pravila veljajo v šolah. Objavljamo pregled novih omejitev.