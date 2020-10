Zdravstveni inšpektorji največ sankcij izrekli na območju Maribora in Murske Sobote RTV Slovenija Spoštovanje vladnih odlokov v povezavi s covidom-19, med drugim upoštevanje karantenskih odločb in nadzor zaprtja gostinskih lokalov, nadzoruje polovica od 84 zdravstvenih inšpektorjev. Največ sankcij so izrekli na območju Maribora in Murske Sobote.

