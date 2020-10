Aleksandra Golec, predstavnica za odnose z javnostmi in samostojna policijska inšpektorica pri Policijski upravi Ljubljana, je sporočila, da so policisti pri varovanju shoda »zasegli tudi pirotehniko in hladno orožje«. Zanimivo je, da napada na snemalca Nova24TV ljubljanski policisti ne omenjajo. Sporočilo za javnost PU Ljubljana objavljamo v celoti: "V petek, 16. 10. 2020, so policisti na območju ...