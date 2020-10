Trebanjci do visoke zmage v Izoli, Slovenj Gradec do tesne pri Slovanu Sportal Rokometaši neporaženega Trebnja so nanizali šesto zmago v DP. Tokrat so v Izoli slavili z 41:26. Do zmage so v 7. krogu NLB prišli tudi člani Slovenj Gradca, ki so za zadetek slavili pri Slovanu.

