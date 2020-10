'Tudi če Slovenija doseže mejo za razglasitev epidemije, se to ne bo avtomatično zgodilo' 24ur.com Krizni del vlade bo skupaj s svetovalno skupino ministrstva za zdravje v nedeljo pregledal učinke dosedanjih ukrepov in opravil razmislek o potrebnosti morebitnih novih. Četudi bi Slovenija v nedeljo izpolnila zastavljeno mejo za razglasitev epidemije, to še ne pomeni, da se bo to avtomatično zgodilo, je povedal Jelko Kacin.

Sorodno









































































































































































































































































































































































































































































































































































































Oglasi Omenjeni Jelko Kacin

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Josip Iličić

Samir Handanovič

Jan Oblak

Aleš Hojs