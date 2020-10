Na petkovem protestu so manjše skupine ljudi, provocirale policijo. Ena takšnih skupin je bila skupina, v kateri so bili znani kriminalec Anis Ličina in drugi nevarni posamezniki. Slovenska policija je po petkovem protestu sporočila, da so med varovanjem shoda zasegli tudi pirotehniko in hladno orožje. Poleg tega se je zgodil tudi napad na snemalca Nova24TV.