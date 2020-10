Napoli pokvaril povratek Iličića Sportal Prvič po 11. juliju in osebnih težavah je spet zaigral slovenski nogometni reprezentant Josip Iličić. Z Atalanto je v 4. krogu italijanske lige gostoval pri Napoliju in izgubil z 1:4. Slovenski zvezdnik je začel v prvi postavi in igral do 63. minute.

