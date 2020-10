Poslanska vprašanja premierju tudi o demografskem skladu in zdravljenju bolnikov s covidom-19 RTV Slovenija Oktobrsko plenarno zasedanje DZ-ja se bo začelo s poslanskimi vprašanji premierju Janezu Janši in njegovi ministrski ekipi. Poslanci bodo Janšo med drugim spraševali o vzpostavitvi rezervnega demografskega sklada in zdravljenju bolnikov s covid-19.

