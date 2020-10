Covid-19 je vodilnemu imunologu uničil življenje #video SiOL.net Ameriški imunolog Anthony Fauci je bil v začetku leta posameznik, ki so mu državljani ZDA glede koronavirusa zaupali najbolj. Cenjeni zdravnik, ki predsednikom ZDA že desetletja pomaga pri obvladovanju nalezljivih bolezni, je, ko se je epidemija covid-19 v ZDA začela zaostrovati in je bilo treba sprejemati ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa, nato postal tarča skepticizma in lažnih novic, pa...

