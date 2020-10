'Ceste naj bodo prostor solidarnosti in ne objestnega ravnanja' 24ur.com Pričeli so veljati novi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa. Agencija za varnost prometa in Policija sta zato javnosti naslovili skupni poziv k doslednemu spoštovanju Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, saj je zdravstveni sistem obremenjen z obvladovanjem posledic širjenja okužb.

