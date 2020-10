Med epidemijo preskrba s hrano po zagotovilih ministrstva ni ogrožena Lokalec.si Preskrba s hrano tudi v drugem valu epidemije covida-19 ne bo motena in ogrožena, zagotavljajo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Potrošnikom zato svetujejo, naj ne kopičijo zalog, saj lahko zaradi pretiranega nakupovanja po njihovih besedah pride do tega, da trgovci ne bodo uspeli pravočasno napolniti izpraznjenih polic. Kot so danes sporočili z ministrstva, […]

Sorodno





























































































































































































































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Kevin Kampl

Jan Polanc

Luka Mezgec