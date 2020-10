Zobec: Država je dolžna aktivno varovati pravico do življenja in zdravja Radio Ognjišče V državi veljajo dodatni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Tako velja prepoved gibanja v nočnem času oz. med 21. in 6. uro. Omejeno je tudi druženje na največ šest ljudi, prehajanje med regijami pa ni več. Pravnik Andraž Teršek in odvetnik Damijan Pavlin v pobudi za presojo ustavnosti trdita, da lahko država prepove gibanje po državi in določi policijsko uro le, č...

Sorodno



















































































































































































































































































































































































Oglasi