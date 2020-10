Petrol in Hofer zaradi »policijske ure« brez sprememb delovnega časa Dnevnik Družba Petrol zaenkrat ne bo spreminjala delovnega časa svojih bencinskih servisov. Se pa to lahko v prihodnjih dneh spremeni, so po vladni odločitvi, da se med 21. in 6. uro razen v nekaj izjemah začasno prepove gibanje na prostem, pojasnili v...

Sorodno





















































































































































































Oglasi