Negotovost zaposlenih in delodajalcev zaradi neizdajanja karanten RTV Slovenija Tako zaposleni kot delodajalci se sprašujejo, kakšne so njihove dolžnosti in pravice po tem, ko epidemiologi zaradi preobrenjenosti stikom okuženih ne izdajajo več odločb. Na pristojnem ministrstvu medtem še vedno iščejo rešitve.

Sorodno





















































































































Oglasi