Kampl vesel, Verbič in Blažič razočarana Dnevnik Začelo se je tekmovanje v nogometni ligi prvakov. Sinoči so zaigrali trije od šestih Slovencev. Kevin Kampl se je z Leipzigom veselil zmage, Miha Blažič s Ferencvarosom in Benjamin Verbič z Dinamom Kijev pa sta doživela poraza.

