'Vršijo se nedopustni pritiski in poskusi razgradnje medijev s strani vlade' 24ur.com Opozicijske poslanske skupine SAB, Levica, SD in LMŠ so podale zahtevo za sklic nujne seje odbora za kulturo glede prisilne izselitve kulturniških, umetniških, izobraževalnih in civilnodružbenih organizacij iz stavbe na Metelkovi ulici 6 in nedopustnih pritiskov in poskusov razgradnje javnih medijev in pokončnega novinarstva s strani Vlade RS.

Sorodno













Oglasi