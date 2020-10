Del opozicijski poslancev zahteva razpravo z predlogu za razrešitev Kadunca Dnevnik Po predlogu programskih svetnikov RTVS za razrešitev direktorja Igorja Kadunca so v delu opozicijskih strank zahtevali sklic nujne seje odbora DZ za kulturo. Poslanci SAB, LMŠ, SD in Levice od vlade želijo, da zaustavi poskuse razgradnje in...

Sorodno





Oglasi