Nevladniki ministrstvu za kulturo: Metelkove 6 ne bomo zapustili Primorske novice Nevladniki ne nameravajo zapustiti stavbe na Metelkovi 6 v Ljubljani. V bran so se jim postavili mnogi, včeraj tudi več kot 200 nacionalnih zvez, sindikatov, društev, ustanov in zavodov, ki v odprtem pismu ministrstvo za kulturo pozivajo, naj umakne zahtevo po izselitvi in obnovo prostorov snuje skupaj z najemniki, ki tam delujejo že dolgo in zelo uspešno.

