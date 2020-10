'Ministrstvo za kulturo žaga vejo, na katero se je usedlo' 24ur.com Aktiv delavk in delavcev v kulturi je pred ministrstvom za kulturo v Ljubljani pripravil protest, na katerem so izrazii nasprotovanju vladni politiki na področju kulture. Kot pravijo, je ministrstvo za kulturo pod krinko epidemične nevarnosti potegnilo novo potezo proti nevladnikom in alternativni kulturi, s katero želijo uničiti najvitalnejši del kulture in umetnosti na Slovenskem. Ministra Vask...

