Protestniki so Janši na vrata prilepili "odlok ljudstva", s katerim so uveljavili "takojšen odstop" Reporter Protestniki, ki vsak petek izražajo kritike do nosilcev javnih funkcij, se včeraj s kolesi niso podali na ulice prestolnice, saj, kot pravijo, zdravstveno stanje jemljejo bolj resno kot vlada. Predstavniki protestnikov so včeraj pred vladno stavbo poudari

Sorodno























Oglasi