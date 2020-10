Prosijo za prostovoljce zurnal24.si Na Škofjeloškem so včeraj odkrili rekordnih 108 novih okužb s koronavirusom. Največ, kar 56, v občini Škofja Loka, 26 v občini Gorenja vas - Poljane, 20 v Železnikih, šest pa v Žireh. Zaradi čedalje slabših razmer so se župani in poveljniki civilnih zaščit omenjenih občin že dogovorili za usklajeno delovanje oziroma sodelovanje.

