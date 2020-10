Začasna omejitev izvajanje storitev v VDC in CUDV Vlada RS Ob upoštevanju aktualnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb COVID-19, ki se bodo uveljavili v prihodnjih dneh bodo izvajalci na področju varstveno delovnih centrov (VDC) in zavodov za usposabljanje (CUDV) z začetkom naslednjega tedna začasno omejili izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za osebe s posebnimi potrebami. Zagotovljeno bo najnujnejše varstvo oziroma ustrezna podpora na daljavo za vključene uporabnike. S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bomo redno obveščali glede sprememb navedenih omejitev.

