(FOTO in VIDEO) Tokrat brez petkovega kolesarjenja, protest se začasno seli nazaj na balkone Večer Tudi ta petek so se v središču prestolnice zbrali protestniki, ki na ulicah vztrajajo že vse od pomladi, a tokrat v močno okrnjeni zasedbi. Manj kot deset protestnikov je sporočilo, da se upor proti vladi zaradi zdravstvene situacije seli iz koles na druge pristope. Protestniki pravijo, da so največji strah te vlade očitno petkovi kolesarji. "Poglejte, koliko policijskih maric je pričakalo 6 protestnikov," pravi Jaša Jenull.

