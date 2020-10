Policisti popisali 11 kolesarjev na Trgu republike SiOL.net Policisti so v središču Ljubljane opravili varovanje neprijavljenega shoda, ko se je nekaj oseb okoli 17. ure zbralo pred stavbo vlade na Gregorčičevi ulici. Po navedbah policistov so izvedli krajši govor, izobesili plakat in pred vrati stavbe pustili kolo, nato pa kraj zapustili, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Sorodno















Oglasi