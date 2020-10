Vlada poskrbela za mlade družine! Vrtec za drugega in vsakega naslednjega otroka v družini ponovno b Demokracija Na vladi so potrdili novelo zakona, ki ponovno uvaja brezplačni vrtec za drugega otroka. Poleg brezplačnega vrtca za drugega otroka, ki je hkrati s starejšim vključen v vrtec, predlog uvaja tudi brezplačen vrtec za tretjega in nadaljnje otroke iz iste družine, čeprav otroci niso hkrati v vrtcu. Ta vlada se je tako odločila, da bo poskusila dvig rodnosti povečati s pomočjo mladim družinam prej, kot ...

Sorodno































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Boštjan Koritnik

Anže Logar

Simona Kustec Lipicer

Primož Roglič