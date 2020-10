Spremembe pri izdajanju odločb o karanteni in spremembe na seznamih držav Vlada RS Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sorodno

































































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Simona Kustec Lipicer

Anže Logar

Boštjan Koritnik

Karl Erjavec