»Hitro sprejemanje ukrepov ustvarja zmedo, paniko in negotovost med študenti« Mladina Študentski svet stanovalcev ob zaprtju študentskih domov opozarja, da bi moralo biti bivanje v domovih dovoljeno tudi tistim, ki doma nimajo ustreznih pogojev za študij, ki bivajo z rizičnimi skupinami ali pa imajo doma aktivno okužene. Poudarili so, da so domovi večinoma prazni, preostali stanovalci pa spoštujejo poostren hišni red.

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Facebook

Hit

Ljubljana

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Tomaž Gantar

Tim Gajser

Vasko Simoniti