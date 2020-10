Poslanske skupine SD, Levice, LMŠ in SAB so v DZ vložile predlog novele zakona o šolski prehrani, ki določa, da se otrokom tudi v času izobraževanja na daljavo zagotovi šolsko kosilo tako, da ga osebno prevzamejo v šoli. Prav tako vladi predlagajo takojšnjo pripravo novega protikoronskega zakona in izplačilo subvencije za učence in dijake.