Minister za kulturo Vasko Simoniti je v odzivu na petkovo akcijo anonimnih kulturnikov pred stavbo ministrstva zapisal, da gre za grožnjo s smrtjo njemu in njegovim sodelavcem. Ravnanje je označil za skrajno nevarno in policijo pozval k takojšnjemu ukrepanju. V resnici je šlo zgolj za akcijo, v kateri so izrazili nestrinjanje z aktualno kulturniško politiko ministrstva oziroma pomanjkanje le-te.