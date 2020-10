Zaradi Macronove podpore karikatur bojkot francoskih izdelkov v muslimanskih državah RTV Slovenija Zaradi podpore francoskega predsednika Emmanuela Macrona do pravice k objavi karikature preroka Mohameda po obglavitvi srednješolskega profesorja v Parizu so trgovine v Kuvajtu, Jordaniji in Katarju s polici umaknile francoske izdelke.

Sorodno









Oglasi