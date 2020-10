Erdogan žali, grozi in obtožuje sovraštva do muslimanov SiOL.net Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes pozval Evropo, naj ustavi "kampanjo sovraštva", ki jo po njegovih besedah proti muslimanom vodi francoski predsednik Emmanuel Macron. Hkrati je zagrozil z bojkotom francoskih izdelkov. Na drugi strani se je Macronu, zagovorniku svobode govora in nadzora nad tujim financiranjem mošej, v bran postavila nemška kanclerka Angela Merkel. Podprl ga je tudi slovenski premier Janez Janša.

