Predsednik NZS bo predlagal menjavo Glihe Dnevnik Pritožbe članov slovenske nogometne reprezentance do 21 let bodo pripeljale do menjave na selektorskem stolčku. Nogometne zveza Slovenije (NZS) je danes sporočila, da bo njen predsednik Radenko Mijatović izvršnem odboru zveze predlagal razrešitev...

Sorodno





















Oglasi